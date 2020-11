Zwischenergebnis von Covid-19-Register präsentiert

Ludwigshafen Wie entwickelt sich die Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz? Wer ist Risikogruppe, und wie ist der Verlauf? Ein Register soll Politik und Gesundheitswesen helfen, die Krankheit besser zu verstehen.

Sieben Monate nach dem Start im April haben die Gesundheitsbehörden in Rheinland-Pfalz erste Zwischenergebnisse eines sogenannten Covid-19-Registers über Corona-Infektionen präsentiert. Erfasst worden seien unter anderem Alter, Begleiterkrankungen und Symptome sowie wesentliche Behandlungsmaßnahmen und Todesursachen, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Freitag in Ludwigshafen. Die Daten seien als Frühwarnsystem sehr wichtig und böten auch einen guten Überblick über die verfügbaren Kapazitäten der Krankenhäuser.

Bei gleichbleibenden Corona-Infektionszahlen erwartet Gitt in Rheinland-Pfalz in den kommenden vier Wochen bis Mitte Dezember weitere etwa 1400 Covid-19-Patienten zur stationären Behandlung in Krankenhäusern. Davon werden vermutlich etwa 300 Patienten intensivmedizinische Betreuung benötigen. Es handele sich um eine Schätzung. Auch Bätzing-Lichtenthäler sagte, in den kommenden Wochen sei mit einer deutlich ansteigenden Beanspruchung der Kapazitäten zu rechnen. Die Krankenhäuser im Bundesland seien aber gut gerüstet.