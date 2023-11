Wetter Zweitwärmster Herbst seit Messbeginn

Für Rheinland-Pfalz verzeichneten die Meteorologen einen Durchschnittstemperatur von 12 Grad. Zum Vergleich: Die international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 liegt für das Bundesland bei 8,9 Grad. „Der erste meteorologische Herbstmonat September war sogar der Wärmste und darüber hinaus der Zweitsonnigste“, teilte der DWD am Mittwoch in Offenbach mit. Insgesamt wurden zwischen September und November in Rheinland-Pfalz 400 Sonnenstunden gemessen. Nach einem Niederschlagsdefizit im September seien der Oktober und November dann deutlich zu nass ausgefallen, hieß es.