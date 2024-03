DFB-Pokal Zweiter Versuch: Saarbrücken sieht Druck bei Mönchengladbach

Nach der Absage im Februar ist Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken zuversichtlich, dass das Viertelfinalspiel im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach an diesem Dienstag (20.30 Uhr/ZDF) nachgeholt werden kann. Die Bedingungen seien zwar nicht ideal, sagte Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl am Montag. „Aber wie der Platz am Samstag ausgesehen hat und wie er jetzt aussieht, glaube ich ganz fest daran, dass wir spielen werden.“ Anfang Februar hatte die Partie im Ludwigspark kurzfristig abgesagt werden müssen, Dauerregen hatte den Platz unbespielbar gemacht. Danach wurde der Rasen ausgetauscht.