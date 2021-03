Zweiter Michelin-Stern für „Esplanade“ in Saarbrücken

Ein Michelin-Männchen und Guide Michelins verschiedener Jahrgänge sind zu sehen. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Auszeichnung für das Restaurant „Esplanade“ in Saarbrücken: In dem am Freitag vorgestellten Guide Michelin für Deutschland hat das Gourmetrestaurant einen zweiten Stern erhalten und gehört nun zu den insgesamt 41 Zwei-Sterne-Restaurants, die in dem Restaurantführer gelistet sind.

Es habe sich „mit der mediterran inspirierten klassischen Produkt-Küche von Silio Del Fabro auf zwei Sterne“ gesteigert, hieß es bei der Vorstellung der neuen Spitzenrestaurants.

Mit einem grünen Stern, der Nachhaltigkeit in der Spitzengastronomie auszeichnet, ist zudem das Landhotel Saarschleife in Mettlach in dem neuen Restaurantführer vertreten. Insgesamt haben die Michelin-Inspektoren im vergangenen Jahr 35 grüne Sterne verteilt. Damit enthält der Guide nun 53 Restaurants, in denen besonderer Wert auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt wird. Das Bewusstsein für Umwelt- und Ressourcenschonung nehme bei den deutschen Gastronomen stetig zu, hieß es dazu.

Das bisherige drei Sterne-Restaurant GästeHaus Klaus Erfort in Saarbrücken verlor einen Stern. Mit Victor's Fine Dining in Perl ist das Saarland wie bisher mit einem weiteren drei Sterne-Restaurant im Guide vertrteten. Auch Hämmerle's Restaurant - Barrique in Blieskastel konnte seinen Stern behaupten, ebenso wie die drei weiteren saarländischen Ein-Sterne-Restaurants Louis in Saarlouis, Kunz in Sankt Wendel und Landwerk in Wallerfangen.

„Die deutsche Gastronomie ist der außergewöhnlichen Krise mit Kreativität, Mut und Leidenschaft entgegengetreten“, betonte Gwendal Poullennec, internationaler Direktor des Guide, vor der Präsentation des neuen Restaurantführers angesichts der derzeit vom Corona-Lockdown betroffenen Branche. „Unsere Inspektoren haben daher auch in diesen schwierigen Zeiten eine sorgfältig recherchierte Auswahl an Restaurants zusammengestellt, von deren hohem gastronomischen Niveau sie sehr beeindruckt waren.“