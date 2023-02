Luftverkehr : Zweiter Käufer von Flughafen Hahn bleibt vorsichtig

Hahn Die geplante Veräußerung des Airports Hahn an einen russischen Investor ist vorerst blockiert. Was sagt die mitbietende Konkurrenz?

Im Verkaufspoker um den insolventen Hunsrück-Flughafen Hahn schöpft der zweite Interessent trotz der Querelen um den meistbietenden Russen nach eigenen Worten noch keine neue Hoffnung. Vor dem Investitionsprüfverfahren des Bundes zur Hahn-Veräußerung an einen russischen Investor „können wir uns noch nicht freuen, sonst könnte die Enttäuschung groß sein“, sagte Julia Richter von der Mainzer Firmengruppe Richter am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Man steckt in dieser Prüfung ja nicht drin“, ergänzte die Immobilienexpertin. Mit einem Ergebnis rechne sie erst in mehreren Wochen.