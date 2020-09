Landgericht Saarbrücken : Zweiter Anlauf im Missbrauchsprozess gegen Therapeuten

Saarbrücken Am ersten Tag ist der Angeklagte nicht erschienen, nun soll der Missbrauchsprozess gegen einen Psychotherapeuten in Saarbrücken heute beginnen.

Am ersten Tag ist der Angeklagte nicht erschienen, nun soll der Missbrauchsprozess gegen einen Psychotherapeuten in Saarbrücken heute losgehen. Nachdem der 64-jährige Angeklagte am Montag nicht im Gerichtssaal war, hatte das Landgericht einen Haftbefehl gegen ihn verkündet. Sein Sohn hatte dem Verteidiger mitgeteilt, dass der Mann auf eigenen Wunsch in einer Privatklinik in Bayern sei.