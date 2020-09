Zweite Steuerschätzung bestätigt Daten fürs Saarland

Peter Strobel (CDU), Minister für Finanzen und Europa des Saarlandes. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Saarbrücken em style="strong">-Eine zweite Steuerschätzung im Corona-Jahr 2020 hat die für das Saarland erwarteten Einbußen bestätigt. „Wir liegen mit unseren Planungen vom Mai in etwa richtig“, sagte der saarländische Finanzminister Peter Strobel (CDU) am Freitag in Saarbrücken.

Es gebe „derzeit keinen Anlass“ zu Änderungen. Nach der November-Steuerschätzung werde erneut geprüft, ob die Zahlen im Entwurf überarbeitet werden müssten.

Im Mai hatte Strobel von „dramatischen“ Steuermindereinannahmen unter der Last der Corona-Krise gesprochen. Die Einbrüche der Steuereinnahmen bedeuteten für die Kommunen 2020 Mindereinnahmen von rund 165 Millionen Euro und für 2021 von rund 90 Millionen Euro gegenüber den Schätzungen vom November 2019, hatte er damals gesagt.