Zweite Steuerschätzung bestätigt Daten für Rheinland-Pfalz

Mainz Eine zweite Steuerschätzung im Corona-Jahr 2020 hat am Donnerstag die für Rheinland-Pfalz erwarteten Einbußen bestätigt. Nach der Vorstellung der Ergebnisse am Donnerstag in Berlin teilte das Finanzministerium in Mainz mit, „dass Rheinland-Pfalz im laufenden Jahr nicht mit weiteren Steuermindereinnahmen im Vergleich zur letzten Steuerschätzung vom Mai 2020 rechnen muss“.

Die damals gemachten Schätzungen für Rheinland-Pfalz würden weitgehend bestätigt.

Das Land kann demnach in diesem Jahr mit Steuereinnahmen von 13,384 Milliarden Euro rechnen. Im kommenden Jahr sollen sie dann auf 14,807 Milliarden Euro steigen. Bei der vorhergehenden Steuerschätzung Mitte Mai schätzten die Experten die Steuereinnahmen des Landes auf 13,3 Milliarden Euro - zwei Milliarden Euro weniger als vor der Corona-Krise angenommen. Für 2021 wurden 14,8 Milliarden Euro vorhergesagt, 875 Millionen weniger als bei der letzten Steuerschätzung vom Herbst vergangenen Jahres.