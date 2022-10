Nachhaltigkeit : Zweite Chance fürs Brot: Bäckereien nur mit Ware vom Vortag

Koblenz/Neuhof Viele Lebensmittel landen im Müll. Einige Bäcker haben sich etwas einfallen lassen, um diese Verschwendung zu verringern.

Nachhaltig Backwaren kaufen und Geld sparen? Zahlreiche Bäckereien bieten in eigenen Ecken Brot vom Vortag billiger an. Einige wenige gehen noch weiter: Die Bäckereiketten Hoefer im Raum Koblenz und Happ in Osthessen mit Hauptsitz in Neuhof bei Fulda zum Beispiel betreiben auch ganze Filialen fast nur mit Ware vom Vortag.