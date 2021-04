Zweijähriger wird von Auto erfasst: Verletzt

Ein Rettungswagen fährt auf der Straße mit Blaulicht entlang. Foto: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild

Prüm Ein zweijähriger Junge ist in Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) von einem Auto erfasst und leicht am Kopf verletzt worden. Er habe sich am Mittwochnachmittag von seiner Mutter entfernt und sei auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei mit.

Dabei sei es zum Zusammenstoß gekommen. Die Mutter und der Fahrer des Wagens hätten sich zunächst darauf geeinigt, dass sie auf die Verkehrsunfallaufnahme durch Polizisten verzichten. Die Polizei bittet den Fahrer nun, sich zu melden. Es soll sich um einen Mann im Alter von circa 50 Jahren handeln, der mit einer Beifahrerin unterwegs war.