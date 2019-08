Zweijähriger schläft im Gartenhäuschen: Vater ruft Polizei

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeuges.

Zweibrücken Ein zweijähriger Junge hat unbemerkt von seinen Eltern ein Nickerchen gehalten und einen Polizeieinsatz in Zweibrücken ausgelöst. Sein Vater habe am Freitag angerufen und gemeldet, der Junge sei verschwunden, teilte die Polizei am Samstag mit.

