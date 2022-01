Zweifamilienhaus in Neunkirchen in Flammen: Brandstiftung

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Neunkirchen Nach einem Brand in einem Zweifamilienhaus in Neunkirchen im Saarland vermutet die Polizei eine vorsätzliche Tat. Die drei im Schlaf von den Flammen überraschten Hausbewohner - ein Paar im Alter von 20 und 22 Jahren sowie eine 91 Jahre alte Frau - konnten sich in der Nacht zum Samstag unverletzt retten, wie die Polizei mitteilte.

Der 22-jährige Bewohner entdeckte das Feuer gegen 4.00 Uhr früh an der Rückseite des Hauses im Ortsteil Wiebelskirchen. Aufgrund der ersten Ermittlungen werde von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen, erklärte die Polizei. Es werde noch nach weiteren Spuren gesucht.

