Zwei Wohnhausbrände in Saarbrücken

Saarbrücken Gleich zweimal schlagen am Sonntagmorgen Flammen aus Wohnhäusern in Saarbrücken. Fast alle Bewohner bleiben unverletzt.

In Saarbrücken hat es am Sonntagmorgen in zwei Mehrfamilienhäusern gebrannt. Ein Mann wurde verletzt, die anderen Bewohner kamen mit dem Schrecken davon. Die Ursache des Feuers stand in beiden Fällen zunächst nicht fest, wie die Polizei mitteilte.