Zwei weitere Corona-Tote: Saar-Schutzmaßnahmen verlängert

Saarbrücken Im Saarland steigt die Zahl der Corona-Toten auf neun. Die Landesregierung verlängert die Ausgangsbeschränkung bis einschließlich 20. April. Das sei „dringend erforderlich“, betont Ministerpräsident Hans.

Zwei weitere Menschen sind im Saarland an einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Am Sonntag seien im Klinikum Saarbrücken ein 88-jähriger Patient und ein 54-jähriger Patient an Covid-19 gestorben, teilte der Regionalverband Saarbrücken am Montag mit. Damit stieg die Zahl der Corona-Toten in dem Bundesland zwischenzeitlich auf neun.