Landkreis Birkenfeld Zwei Vermisste nach Knochenfund identifiziert

Idar-Oberstein · Nach einem Knochenfund am Steilhang unterhalb des Schlosses in Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) sind zwei bislang vermisste Personen identifiziert worden. DNA-Analysen ergaben, dass es sich um eine seit 1990 vermisste Frau und einen seit 2009 vermissten Mann handele, wie die Trierer Polizei am Donnerstag mitteilte.

24.08.2023, 17:50 Uhr

Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Die Angehörigen seien informiert worden. Bereits im März 2019 wurden bei Felssicherungsarbeiten den Angaben zufolge die ersten Knochen gefunden. Bis 2022 wurden insgesamt 60 Knochenfragmente gefunden. Gerichtsmediziner der Universitätsklinik Mainz untersuchten die Überreste und extrahierten die DNA, wie die Polizei mitteilte. Diese verglichen sie mit der DNA von Vermissten. Bei einem der Opfer handelte es sich um einen 50-Jährigen, der den Angaben zufolge bereits 2009 für tot erklärt worden war, nachdem in der Umgebung Knochen gefunden wurden. Das andere Opfer identifizierten die Ermittler demnach als eine 49-Jährige. Ihr Vermisstenfall galt bislang als ungeklärt. Beide Opfer stammten aus Idar-Oberstein. Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden. © dpa-infocom, dpa:230824-99-947302/2

(dpa)