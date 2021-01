„Zwei verlorene Punkte“: Kaiserslautern wieder frustriert

Verl Geführt, Elfmeter verschossen, Punkte verloren: Bei Traditionsclub Kaiserslautern herrscht mal wieder Frust. Eine gute Leistung bei Aufsteiger Verl reicht nicht für den erhofften Drei-Punkte-Lohn.

Nur drei Siege, nur 20 Punkte und nur 17 erzielte Tore in 19 Spielen: Der 1. FC Kaiserslautern befindet sich nach der schlechtesten Hinrunde seiner dreijährigen Drittliga-Zugehörigkeit in akuter Abstiegsgefahr. Zwar steht der viermalige deutsche Meister als Tabellen-16. weiterhin knapp über den vier Rängen, die direkt in die Regionalliga führen - die hinter den Lauterern platzierten Mannschaften haben aber allesamt noch Nachholspiele zu absolvieren.

Auch beim 1:1 (0:0)-Unentschieden bei Aufsteiger SC Verl verschenkte das Team von Trainer Jeff Saibene in den Schlussminuten noch den Sieg. Für die Roten Teufel war es bereits die elfte Punkteteilung in dieser Spielzeit. Bis zum Drittliga-Rekord von 18 Remis binnen einer Saison ist es nicht mehr allzu weit.

Nachdem Marvin Pourié in der 61. Minute zur Führung getroffen hatte, hätte der Torjäger fünf Minuten später das Spiel zu Gunsten des FCK entscheiden können. Pourié scheiterte aber mit einem Handelfmeter an Verls Schlussmann Robin Brüseke. Stattdessen gelang Verls Berkan Taz (81.) noch der 1:1-Ausgleich. „Nach dem verschossenen Elfmeter haben wir merklich an Selbstvertrauen verloren. Es ist bitter, das Ergebnis ist insgesamt aber absolut in Ordnung, weil auch Verl gute Chancen hatte. Der Spielverlauf spiegelt unsere derzeitige Situation wieder“, resümierte Saibene.