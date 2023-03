Mainz-Bingen Zwei Verletzte nach Explosion in Einfamilienhaus

Ingelheim · Bei einer Explosion in einem Einfamilienhaus am Dienstag in Ingelheim sind zwei Menschen verletzt worden. Das Gebäude sei eingestürzt, berichtete eine Sprecherin der Polizei. „Das Haus liegt komplett in Trümmern“, sagte sie.

28.03.2023, 13:16 Uhr

Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Derzeit gehe die Polizei von einem Gasaustritt durch Bauarbeiten vor dem Gebäude als Ursache aus. Zwei Bauarbeiter seien mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Ein Bewohner des Hauses sei in den Trümmern verschüttet gewesen, habe aber von der Feuerwehr unverletzt gerettet werden können, so die Sprecherin. Es werde weiter nach austretendem Gas gesucht, die umliegenden Gebäude wurden geräumt, hieß es weiter. Etwa 80 Anwohner mussten den Bereich nach Angaben der Sprecherin zunächst verlassen. © dpa-infocom, dpa:230328-99-118358/3

(dpa)