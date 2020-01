Zwei Verletzte beim Brand einer Obdachlosenunterkunft

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Löschfahrzeug. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild.

Idar-Oberstein Beim Brand einer Unterkunft für Obdachlose in Idar-Oberstein sind zwei Bewohner verletzt worden. Über mehrere Notrufe sei am Mittwochabend brennender Sperrmüll vor dem Haus gemeldet worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

