Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand in Bad Breisig

Das Blaulicht eines Feuerwehrautos leuchtet an einem Einsatzort. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Bad Breisig Beim Brand einer Wohnung in Bad Breisig am Rhein haben zwei Bewohner eine Rauchgasvergiftung erlitten. Sie wurden am späten Freitagabend von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr mit einer Drehleiter aus der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gerettet, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

