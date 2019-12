Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand

Feuerwehrfahrzeug im Einsatz. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild.

Wallerfangen Beim Brand in einem Einfamilienhaus sind in Wallerfangen im Kreis Saarlouis zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer war am Montagabend aus zunächst ungeklärter Ursache im Dachgeschoss ausgebrochen und breitete sich schnell aus, wie die Polizei mitteilte.

