Ludwigshafen Zwei Verletzte bei Vollbremsung von Bus

Ludwigshafen · Eine junge Frau und ein Säugling sind in Ludwigshafen verletzt worden als ein Bus beinahe mit einem Auto zusammengestoßen ist. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, musste der Busfahrer am Donnerstag eine Vollbremsung machen, da ihm ein Autofahrer die Vorfahrt nahm.

08.09.2023, 12:18 Uhr

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Durch einen Sturz wurden jedoch eine 19 Jahre alte Passagierin und das Baby verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Laut den Angaben wollte die 49-jährige Autofahrerin in die Einfahrt eines Grundstückes fahren, ignorierte dabei aber den Bus, der in gleicher Fahrtrichtung auf der Linksabbiegerspur fuhr. Der 52 Jahre alte Busfahrer habe durch die Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindert. © dpa-infocom, dpa:230908-99-120028/2

(dpa)