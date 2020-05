Zwei Verletzte bei Schlägerei: Polizei setzt auf Zeugen

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr mit angeschaltetem Blaulicht. Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild

Bad Kreuznach Bei einem handgreiflichen Streit zwischen zwei Gruppen in Bad Kreuznach sind am Sonntagmorgen zwei Männer aus Baden-Württemberg verletzt worden. Ein 34-Jähriger aus Biberach an der Riß wurde mit einer Aluminiumstange am Kopf verletzt, und ein 19-Jähriger aus Stuttgart erlitt nach einem Faustschlag ins Gesicht mehrere Prellungen, wie die Polizei mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa