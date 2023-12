Übergriffe Zwei Verletzte bei Schlägerei in Gaststätte in Riegelsberg

Riegelsberg · Bei einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten in einer Gaststätte im saarländischen Riegelsberg sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte Zeugenaussagen zufolge ein 31-Jähriger am frühen Samstagmorgen ohne erkennbaren Anlass Streit mit einem 83-jährigen Gast angefangen und den Senior mehrfach gegen die Brust geschlagen.

17.12.2023 , 10:48 Uhr

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein bis dahin unbeteiligter 29-Jähriger habe versucht, den Streit zu schlichten und sei von dem 31-Jährigen mit leeren Bierflaschen geschlagen worden, bis er zu Boden ging. Daraufhin hätten ihn der 31-Jährige und mindestens drei seiner Begleiter mit Fußtritten attackiert. Die herbeigerufene Polizei sprach mehrere Platzverweise aus, um die Situation zu beruhigen. Der 31-Jährige sei daraufhin in die Obhut seines Vaters übergeben worden. Der 29-Jährige und der 83-Jährige wurden leicht verletzt. Während der Schlägerei habe zudem ein Unbekannter das Chaos in der Gaststätte genutzt und die 1000 Euro Tageseinnahmen der Gaststätte aus der Kasse entwendet. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls ein. © dpa-infocom, dpa:231217-99-326612/2

(dpa)