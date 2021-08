Zwei Verletzte bei nächtlichem Schwimmbadbesuch

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Steinfeld Ein unerlaubter nächtlicher Schwimmbadbesuch hat für zwei Jugendliche im Landkreis Südliche Weinstraße im Krankenhaus geendet. Gegen 2.30 Uhr in der Nacht zum Freitag waren der Polizei zwei verletzte Personen am Wald-Schwimmbad in Steinfeld gemeldet worden.

Wie sich herausstellte, gehörten sie zu einer fünfköpfigen Gruppe aus dem Raum Stuttgart, die zum nächtlichen Schwimmen über den Stahlzaun des Schwimmbades geklettert sei, teilte die Polizei mit. Zwei von ihnen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu und mussten vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Gegen die Personen im Alter zwischen 17 und 19 Jahren werde nun wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.