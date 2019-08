Zwei Verletzte bei Hausbrand

Ein Einsatzwagen der Feuerwehr ist unterwegs. Foto: Hendrik Schmidt/Archiv.

Essenheim Bei einem Hausbrand in Essenheim sind am Donnerstag zwei Menschen verletzt worden. Wie schwer, war zunächst unklar. Sie schwebten aber nicht in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei. Freiwillige Feuerwehren aus dem Landkreis Mainz-Bingen hatten ihre Kollegen aus Essenheim bei den Löscharbeiten unterstützt.

