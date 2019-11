Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Wadern/Losheim am See Beim Zusammenstoß zweier Autos sind im Landkreis Merzig-Wadern am Mittwoch zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 72-Jährige sei mit ihrem Wagen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken.

