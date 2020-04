Zwei Verletzte bei Explosion in Winzerbetrieb

Ein Rettungswagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild.

Mülheim/Mosel Bei einer Explosion in einem Winzerbetrieb in Mülheim an der Mosel (Landkreis Bernkastel-Wittlich) sind zwei Menschen verletzt worden. Sie kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa