Notfälle Zwei Verletzte bei Brand in Mainzer Restaurant

Bei dem Versuch, einen Brand in einem Restaurant zu löschen, sind zwei Menschen in Mainz verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Abend mitteilte, war das Feuer am Freitagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache im Bereich eines Gasgrills ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich über die Ablufteinrichtung aus, setzten den Inhalt eines Lagerraums in Brand und lösten starke Rauchentwicklung im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses aus.