Zwei Verletzte bei Brand in Einfamilienhaus

Oberfell Bei einem Feuer im Landkreis Mayen-Koblenz sind in der Nacht zu Freitag zwei Menschen verletzt worden. Die zwei Bewohner des Einfamilienhauses in Oberfell seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Koblenz.



