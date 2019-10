Zwei Tote und eine Schwerverletzte bei Kollision

Ottweiler Bei einer Kollision zweier Autos auf einer Bundesstraße in der Nähe von Ottweiler im Saarland sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Der 68 Jahre alte Fahrer und seine 67 Jahre alte Beifahrerin starben noch an der Unfallstelle.

Wie die Polizei in Neunkirchen mitteilte, wurde bei dem Unfall am Montagmittag zudem noch eine Frau schwer verletzt. Die 69-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, schwebte aber nicht in Lebensgefahr.