Bitburg-Prüm : Zwei Streifenwagen bei Verfolgungsjagd beschädigt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Feuerscheid Ein Autofahrer in der Eifel hat sich am Sonntag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, bei der zwei Streifenwagen beschädigt wurden. Der Mann konnte schließlich in Feuerscheid im Eifelkreis Bitburg-Prüm gestoppt und festgenommen werden, wie die Polizei mitteilte.

Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, ihn erwarten den Angaben zufolge mehrere Strafverfahren.

Zuvor war der Mann in seinem Wagen auf der Bundesstraße 51 von Trier in Richtung Bitburg unterwegs. Dort habe er andere Autos gefährlich überholt und sei dabei mehrfach fast mit dem Gegenverkehr zusammengestoßen. Bei Bitburg-Stahl sei er zunächst von der Polizei angehalten worden. Dann sei er jedoch plötzlich mit hohem Tempo davongefahren, hieß es. Die Polizei verfolgte ihn mit mehreren Streifenwagen.

Die Ermittler wollen nun die Motive des Mannes näher beleuchten und bitten um Hinweise von Zeugen.

