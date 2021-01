Zwei Seniorinnen bei Wohnungsbrand verletzt

Ein Fahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Homburg Bei einem Wohnungsbrand in einem Wohnhaus in Homburg (Saarpfalz-Kreis) ist eine 90 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt worden. Eine weitere Hausbewohnerin im Alter von 76 Jahren wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

