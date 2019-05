Zwei Schwerverletzte und lange Staus nach Unfall auf A5

Bruchsal Zwei Schwerverletzte, ein hoher Schaden Höhe, eine stundenlange Vollsperrung in der Nacht und lange Staus am Tag - das sind die Folgen eines missglückten Ausweichmanövers eines Autofahrers auf der A5 bei Bruchsal (Kreis Karlsruhe).

Wegen aufwendiger Reinigungsarbeiten wurde die A5 in Richtung Süden am Dienstagabend für Stunden zunächst voll gesperrt. Allein den Schaden an den Fahrzeugen schätzte die Polizei auf 200 000 Euro. Seit dem frühen Mittwochmorgen leiteten Einsatzkräfte den Verkehr über den Parkplatz um, am späten Morgen war auch die linke Spur wieder frei. Zeitweise staute sich der Verkehr auf bis zu 20 Kilometern Länge.