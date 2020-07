Zwei Schwerverletzte nach Kollision von Motorrad und Fahrrad

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Halbs Ein 12-jähriger Fahrradfahrer und ein 19-jähriger Motorradfahren haben sich bei einem Zusammenstoße ihrer jeweiligen Gefährte am Sonntag schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Abend auf einer Landstraße bei Halbs (Westerwaldkreis), teilte die Polizei am Montag mit.

