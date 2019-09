Zwei Schwerverletzte nach Kollision auf Bundesstraße 421

Peterswald-Löffelscheid Bei einer Kollision zweier Autos auf einer Bundesstraße im Landkreis Cochem-Zell sind zwei Männer schwer verletzt worden. Einer der Männer bog mit seinem Auto am Mittwochabend bei Peterswald-Löffelscheid auf die Bundesstraße 421 ein, ohne auf die Vorfahrt des Durchgangsverkehrs zu achten, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer des ersten Autos wurde in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt von der Feuerwehr befreit. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer des zweiten Autos erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Wegen austretender Betriebsstoffe und aufwendiger Bergungsarbeiten war die Bundesstraße am Abend zunächst voll gesperrt.