Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß auf B37

Frankenstein Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 37 zwischen Frankenstein und Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei erklärte, erlitt ein 55-Jähriger bei dem Zusammenstoß am Montag lebensbedrohliche Kopfverletzungen.

Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik nach Mannheim geflogen. Der 37-jährige Fahrer des zweiten Autos wurde schwer verletzt. Er kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte der 55-Jährige von der Straße nach Diemerstein auf die Bundesstraße nach Frankenstein abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt und stieß mit dem Kleintransporter des 37-Jährigen zusammen. Dabei wurde der 55-Jährige eingeklemmt und musste von Rettungskräften aus dem Auto befreit werden.

Die Polizei schätzt den an beiden Fahrzeugen entstandenen Schaden auf mehr als 10 000 Euro. Ein Gutachter werde hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Ermittlungen dauern an. Die Bundesstraße von Kaiserslautern nach Neustadt an der Weinstraße wurde zwischen Frankenstein und Hochspeyer etwa drei Stunden lang komplett gesperrt, bis die Sperrung am Nachmittag aufgehoben wurde.