Landkreis Bernkastel-Wittlich Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall bei Wittlich

Wittlich · Bei einem Verkehrsunfall bei Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) sind am Donnerstagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, geriet ein Pkw auf der L141 aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

28.09.2023, 23:04 Uhr

Der Hinweis «Gefahr» leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Die zwei Fahrer, die beide allein unterwegs waren, wurden demnach in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Ein Gutachter sollte laut Mitteilung die Ursache klären. Die Strecke bleibe daher bis auf Weiteres gesperrt, hieß es. Die Polizei suchte Zeugen. © dpa-infocom, dpa:230928-99-372259/2

(dpa)