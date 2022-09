Rhein-Pfalz-Kreis : Zwei Schwerverletzte bei Unfall: Fahrer betrunken

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Römerberg Bei einem Unfall unter Alkoholeinfluss im Rhein-Pfalz-Kreis sind ein 27-jähriger Autofahrer und seine 26 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Fahrer am späten Samstagabend auf der Bundesstraße 9 in Richtung Germersheim unterwegs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kurz nach der Anschlussstelle Römerberg/Dudenhofen habe der Mann die Kontrolle über sein Auto verloren, so dass der Wagen rechts eine Böschung hinunter fuhr. Auf einem Wirtschaftsweg kam das Auto stark beschädigt zum Stehen.

Sowohl der Autofahrer als auch seine Beifahrerin wurden so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Ersten Ermittlungen zufolge habe wohl die Beifahrerin, die nach Polizeiangaben so stark betrunken war, dass kein Atemalkoholtest bei ihr möglich gewesen sei, unmittelbar vor dem Unfall dem Fahrer ins Lenkrad gegriffen. Dadurch habe der Mann, der laut Test mehr als 1,1 Promille hatte, die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Beiden Autoinsassen wurden Blutproben entnommen und Strafanzeigen unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung erstattet.

© dpa-infocom, dpa:220911-99-714493/2

(dpa)