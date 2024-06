Notfälle Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf Nürburgring

Der 28 Jahre alter Fahrer und seine 26 Jahre alte Beifahrerin aus dem Kreis Mayen-Koblenz seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei mit. An dem Unfall am Montagabend waren demnach drei Fahrzeuge beteiligt. In den anderen beiden Fahrzeugen wurde laut Polizeisprecher niemand verletzt.