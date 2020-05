Zwei Schwerverletzte bei Motorradunfall

Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt". Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Daun Bei einem Motorradunfall in der Vulkaneifel sind der Fahrer und sein Sozius schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach verlor der 29-jährige Fahrer am Dienstagabend auf einer Landstraße zwischen Daun und Mehren die Kontrolle über sein Fahrzeug, als in einer Kurve der Vorderreifen auf den Grünstreifen kam.

