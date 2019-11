Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß auf Landstraße

Ruppertsweiler/Pirmasens Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße sind zwei Menschen in der Südwestpfalz am Montag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine 64-jährige Frau bei dem Aufprall nahe Ruppertsweiler mit ihrem Auto eine Böschung hinabgeschleudert.

Dabei wurde sie ebenso in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wie der 48-jährige Fahrer des entgegenkommenden Wagens. Beide wurden von der Feuerwehr befreit und mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Unfallursache war am Montag noch unklar.