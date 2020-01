Zwei Rollerfahrer nach Stürzen gestorben

Ludwigshafen Bei zwei Unfällen mit Rollern sind in Rheinland-Pfalz zwei Menschen gestorben. Wie es zu den Unfällen kommen konnte, ist unklar. Gutachten und Obduktionen sollen Aufschluss geben.

Ein 50 Jahre alter Mann verlor bereits am Samstag auf regennasser Straße in Ludwigshafen die Kontrolle über seinen Roller, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann war demnach quer über die Fahrbahn gerutscht und dort mit einem Auto zusammengestoßen. Der Mann wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, starb aber kurze Zeit später.