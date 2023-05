Saarbrücken Zwei Polizisten und vier Bewohner bei Wohnungsbrand verletzt

Saarbrücken · Bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Saarbrücken sind zwei Polizisten und vier Bewohner leicht verletzt worden. Sie kamen zur Kontrolle ins Krankenhaus, wie ein Feuerwehrsprecher am Donnerstagmorgen sagte.

04.05.2023, 12:51 Uhr

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Der Brand war in der Nacht zum Donnerstag im zwölften Geschoss ausgebrochen. Anrufer hätten von hohen Flammen berichtet, die aus den Fenstern schlagen. Polizisten retteten zwei Bewohner aus der Brandwohnung. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Der saarländische Innenminister Reinhold Jost (SPD) hob das couragierte Verhalten der Polizisten hervor. „Ich bin dankbar für ihren Einsatz und ihre Bereitschaft, sich in Gefahr zu begeben, um andere zu retten.“ © dpa-infocom, dpa:230504-99-553145/3

(dpa)