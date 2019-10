Zwei Personen bei Autounfall schwer verletzt

Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa.

Saarbrücken Bei einem Autounfall in der Nähe von Kleinblittersdorf im Saarland sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 24-Jähriger war am Mittwochnachmittag mit seinem Wagen auf der B51 aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammengestoßen, wie die Polizei in Saarbrücken am Donnerstag mitteilte.

