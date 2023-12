Notfälle Zwei Patientinnen sterben bei Krankenhausbrand in der Pfalz

Bei einem Feuer in einem Krankenhaus in Frankenthal (Rheinland-Pfalz) sind zwei Patientinnen im Alter von 72 und 80 Jahren ums Leben gekommen. Sieben Menschen wurden verletzt. Das teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Dienstag mit. Der Brand war demnach am Montagabend in dem Zimmer einer der Frauen in der chirurgischen Station im zweiten Stock ausgebrochen. Eine 79 Jahre alte weitere Patientin konnte sich leicht verletzt aus dem Zimmer retten. Die Brandursache war zunächst unklar.