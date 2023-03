2. Bundesliga : Zwei neue Positionen: FCK erweitert Führungsstruktur

Ein Logo des 1. FC Kaiserslautern ist am Rande des Spielfelds auf den Rasen gesprüht. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Kaiserslautern- Der 1. FC Kaiserslautern hat seine Führungsstruktur in der Kapitalgesellschaft GmbH & Co. KGaA mit zwei neu geschaffenen Positionen ergänzt. Wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte, wird Saskia Bugera zukünftig als kaufmännische Direktorin fungieren.

Als neuer technischer Direktor Sport kommt der ehemalige Profi Enis Hajri an den Betzenberg.

Der 39-Jährige bestritt in seiner aktiven Laufbahn rund 250 Spiele, unter anderem für den 1. FC Kaiserslautern und den MSV Duisburg. Nach seinem Sportmanagement-Studium war Hajri zuletzt als Scout für Hertha BSC und zuvor für Eintracht Frankfurt tätig. Sowohl Bugera als auch Hajri sollen Geschäftsführer Thomas Hengen künftig bei dessen Aufgaben unterstützen.

© dpa-infocom, dpa:230301-99-790862/2

(dpa)