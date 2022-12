Wissenschaft : Zwei neue Hochschulen: Keine Einbußen wegen Energiesparens

Mainz Die lange umstrittene Reform der Hochschullandschaft in Rheinland-Pfalz ist einen entscheidenden Schritt vorangekommen. „Wir starten mit zwei neuen Hochschulen ins neue Jahr: Der Universität Koblenz und der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität“, sagte Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Hoch kündigte zudem für die neuen und bestehenden Hochschulen und Universitäten an: „Es soll nicht an der Qualität von Forschung und Lehre gespart werden, damit die Energiekosten bezahlt werden können.“ Und: „Beim Thema Energiekostenausgleich an den Hochschulen sind wir bundesweit Spitze“, sagte der SPD-Politiker. „Wir rechnen fest damit, dass in 2022 und 2023 die Haushaltsmittel und die Entlastungen aus den Preisbremsen ausreichen, damit die Hochschulen die Kosten für Energie nicht aus Mitteln der Lehre tragen müssen.“