Zwei Motorradfahrer im Kreis Bernkastel-Wittlich verletzt

Blaulicht leuchtet an einem Rettungswagen. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild

Horath Zwei Motorradfahrer sind am Samstag bei zwei kurz aufeinander folgenden Unfällen nach einem Unwetter im Kreis Bernkastel-Wittlich schwer verletzt worden. Die beiden 40- und 48-Jährigen fuhren in Richtung Horath und kamen in einer Kurve ins Schlingern, wie die Polizei mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa