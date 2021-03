Zwei Motorradfahrer beim Überholen schwer gestürzt

Blaulicht und der LED-Schriftzug „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Dümpelfeld Im Landkreis Ahrweiler hat sich am Montag ein schwerer Motorradunfall ereignet, bei dem zwei Kradfahrer schwer verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen überholten sie auf gerader Strecke auf der B257 bei Dümpelfeld einen in Richtung Hönningen fahrenden Pkw, wie die Polizeidirektion Mayen am Abend mitteilte.

Beim Wiedereinscheren fuhr demnach eines der Motorräder auf das vorausfahrende auf. Beide Motorradfahrer stürzten. Ihre Maschinen schleuderten quer über die Fahrbahn. Eines der beiden Motorräder prallte anschließend frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw, das zweite Motorrad leicht an einen weiteren entgegenkommenden Pkw. Die Motorradfahrer kamen in Krankenhäuser.