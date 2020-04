Zwei Motorradfahrer bei Unfällen schwer verletzt

Adenau/Lind Bei zwei Unfällen im Landkreis Ahrweiler sind am Sonntag eine Motorradfahrerin und ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Letzterer wurde mit einem Hubschrauber transportiert, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa